Donarán los órganos del joven que murió en un accidente con un patrullero

Un siniestro vial en la madrugada de este martes 9 de septiembre dejó un saldo fatal. Diego Maximiliano Tejada tenía 25 años e iba a bordo de una moto cuando impactó contra un patrullero de la Policía de San Juan en la intersección de Avenida Libertador y calle Ramón Salinas, en Rivadavia.

Tras su muerte, se conoció la noticia de que los órganos de Tejada serán donados para salvar otras vidas. El proceso de ablación se realizará durante la jornada de este martes y los órganos distribuidos para quienes se encuentran en la lista de espera del Instituto de Ablación e Implante San Juan (Inaisa).

El joven iba acompañado por una chica de 23 años, quien también resultó herida tras el fuerte impacto contra el auto de la policía. Pese a la gravedad del impacto, la joven solo sufrió la fractura de su fémur.

Por otro lado, el policía que iba conduciendo el móvil a la hora del impacto, identificado como Claudio Chirino, se encuentra detenido y se le sometió a u test de alcoholemia que arrojó resultados negativos.