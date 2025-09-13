Una yegua que permanecía en calidad de depósito en la División Rural fue donada a la Escuela de Enología y Fruticultura del departamento Capital, por disposición judicial, luego de que su propietario no pudiera hacerse cargo de ella.

En la mañana de ayer, el equino hembra fue trasladado desde la División Rural, donde estaba vinculado a un expediente contravencional. El acusado en la causa, identificado como Castro, no contaba con un lugar adecuado para mantener al animal, por lo que el Juez de Paz de 9 de Julio, Dr. Galván, ordenó su donación.

El destino elegido fue la Escuela de Enología y Fruticultura, en Capital, institución donde la yegua recibirá los cuidados necesarios. La medida tuvo como objetivo garantizar el bienestar del animal y ofrecerle un entorno en el que pueda ser atendido de manera adecuada, además de contribuir a la formación práctica de los estudiantes de la escuela agrotécnica.