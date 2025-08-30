La pasión por la danza volvió a dejar a San Juan en lo más alto. María Victoria González y Elian Lucero, dos pequeños bailarines de apenas 9 años, se consagraron Campeones Nacionales de Cueca en el festival que se desarrolló el pasado fin de semana, 16 y 17 de agosto, en el departamento Rawson.

Victoria es oriunda de 25 de Mayo, mientras que Elian pertenece al departamento 9 de Julio. Ambos se forman artísticamente en la Academia Ecos de Santa Lucía, bajo la dirección del profesor Nelson “Toto” Vega.

El certamen, organizado por el licenciado Carlos Márquez, reunió delegaciones de Mendoza, La Rioja, Jujuy, Catamarca y distintas subsedes de San Juan. La competencia estuvo dividida por categorías etarias y regiones folclóricas, entre ellas la cuyana, norteña, serrana, coya y cordillerana.

Los chicos participaron en la categoría infantil de la zona cuyana, donde el día sábado lograron pasar a la instancia final. Ya el domingo, enfrentaron a los finalistas de las zonas cuyana, coya y norteña, y terminaron quedándose con el título nacional.

El momento de la consagración fue aún más especial porque bailaron con música en vivo interpretada por el reconocido Oscar Peletier, quien los acompañó con la cueca “A mi cuyana”.

El logro de Victoria y Elian representa no solo un premio a su talento y dedicación, sino también un orgullo para la danza cuyana y para San Juan, que vuelve a destacarse en el ámbito nacional.

¿Querés que también prepare una versión corta tipo comunicado para redes sociales de la academia o del municipio?