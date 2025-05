Un increíble trabajo por parte de Bomberos Voluntarios de Capital dio como resultado un final feliz. Se trata del caso de rescate de dos perritos que estaban abandonados en una acequia junto a otros dos hermanos más. El par habían quedado atrapados en el interior y por intervención de proteccionistas que alertaron a la autoridades lograron ser rescatados. El elogiable hecho fue compartida en redes sociables, en la cuenta de Instagram de Fundación Patitas Sin Hogar. Todavía no se sabe si alguien los dejó en el lugar o si una perra parió allí a los caninos.

De acuerdo al relato de uno de los proteccionistas, llamado Eduardo Grasso, los cachorros fueron hallados en la intersección calle Sarmiento y 25 de Mayo en Capital. “Yo estaba en el teatro y me faltaba un poco más de 2 horas para salir, pero apenas me desocupé fui de inmediato y los encontré. Eran cuatro cachorros de aproximadamente un mes de vida. El problema fue que cuando me vieron, dos de ellos se asustaron y se metieron muy debajo del puente”, relató en su publicación en redes sociales. Es por ese motivo que el hombre decidió llamar a los Bomberos Voluntarios de Capital, que llegaron inmediatamente a rescatar a los perros.

"Nos quedó la duda si los abandonaron ahí o si nacieron debajo de ese puente, ya que uno de los perritos empezó a llorar fuerte y se acercó una perra adulta llorando también y queriendo acercarse a ellos. Según relatan las vecinas, la perra apareció hace aproximadamente un mes o más, junto a otro perro, pero nunca la vieron embarazada. De todas formas, no me la pude llevar a ella, pero sería bueno poder conseguir un hogar de tránsito para todos juntos" expresó sobre lo sucedido.

Por último resaltó la labor de las autoridades: "Quiero agradecer y resaltar la labor de los bomberos voluntarios de Capital, que llegaron pocos minutos después de que los llamé e hicieron todo lo posible por sacar a los perritos. Mil gracias a Diego, Rafael y Eber por el tremendo trabajo que hicieron para rescatar a los 2 perritos. También agradecer a los vecinos de la zona que se acercaron a ayudar y estuvieron hasta el último momento"

Grasso dejó datos de contactos e información bancaria para que el que quiera ayudar de alguna forma pueda hacerlo:

MERCADO PAGO:

- Cel: 2644692550

- Correo electrónico: [email protected]

- CVU: 0000003100070772963588

- ALIAS: GRASSO.EDUARDO

Nuestras cuentas bancarias:

- Fundación Patitas Sin Hogar: BBVA Francés

- N° de cuenta: 20-471-000859/6

- CBU: 01704710-20000000085960

- Eduardo Grasso: Banco Galicia

- CBU: 0070112530004192355204

- ALIAS: PRIMO.ARABE.COMICO