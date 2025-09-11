El chef y docente sanjuanino Mauricio Tereszko junto a sus estudiantes, representarán a la provincia en un prestigioso evento gastronómico en Córdoba, donde la reconocida academia francesa Le Cordon Bleu ofrecerá clases magistrales. El propietario de esta academia local y sus alumnos fueron invitados y decidieron participar con una propuesta que busca llevar los sabores sanjuaninos a un nivel de alta cocina regional.

El evento se llevará a cabo el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en Celia. Para los cocineros, la presencia de Le Cordon Bleu es equiparable a la de una universidad de élite como Harvard, lo que subraya la importancia de esta oportunidad para la gastronomía de la región.

Trucha calingastina y chivo

Tereszko explicó que su objetivo es mostrar que los productos sanjuaninos pueden ir más allá de las preparaciones tradicionales. "La idea es que los ingredientes sanjuaninos puedan pasar más allá del dulce de membrillo, de la picadita con el tomate seco, y usarlos en preparaciones más elaboradas y vendibles", detalló.

Los platos:

Trucha de altura: prepararán un Grablax de trucha de Calingasta o Iglesia, un plato curado con lima de Valle Fértil. La presentación incluirá una esfera, una esponja de albahaca, una tierra de pistachos sanjuaninos y un laqueado de vino blanco de la provincia.

Chivo glaseado: el segundo plato será chivo, glaseado con vino Malbec sanjuanino. Estos cocineros sanjuaninos buscan expandir el abanico gastronómico de San Juan más allá de la "punta de espalda". Esta preparación se servirá con una sal de olivas y un puré de membrillo salado, elaborado sin azúcar para que se asemeje al puré de papa.

Para el postre, innovarán con un milhojas de tomate seco, creando un "papel de tomate" deshidratado y procesado, que se combinará con una mousse de queso de cabra.

El chef enfatizó que todos los platos serán maridados con vinos y aceite de oliva sanjuaninos.

Experiencia invaluable

La delegación sanjuanina será recibida en uno de los mejores restaurantes de Córdoba, ganador del torneo federal de chefs."Para los chicos es una oportunidad única. Tomar una clase como la que van a tener, y que nos abran las puertas para ver sus cocinas, es como evitarse un viaje a Europa y tenerlo acá a 650 kilómetros", concluyó Tereszko, destacando el valor formativo de la experiencia.