Un dramático episodio se registró en la Villa Gilbert, en Pocito, cuando un bebé de 1 año comenzó a convulsionar en la vía pública. Dos efectivos de la División Comando Sur se encontraban en la zona y le salvaron la vida al pequeño.

De acuerdo a lo que informó la Policía, el cabo Nahuel Gómez y la agente Romina Aracena fueron comisionados a calle Lemos y Sarmiento, donde se encontraba un bebé de 1 año, en su casa de la calle Israel, en Villa Gilbert.

Al llegar al lugar, la abuela del pequeño les informó que el niño había comenzado a convulsionar. Ante la demora en la llegada de la línea 107, los policías decidieron trasladar al menor y a su abuela al hospital Cantoni de Pocito en el móvil policial.

Durante el trayecto, el bebé se descompensó, la agente Aracena le realizó maniobras de primeros auxilios y logró que el menor recuperara el conocimiento. Al llegar al centro de salud, el bebé fue atendido por especialistas quienes informaron que el menor se encontraba estable y que sería trasladado al Hospital Rawson para realizarle estudios.