El día de las elecciones es como una fiesta para muchas personas. Esto se debe a que toman el verdadero valor del derecho al sufragio. Canal 13 San Juan, en su recorrida por las escuelas, encontró mujeres de más de 80 años que revalorizan y no se pierden la oportunidad de emitir su voto.

Rosa tiene 85 años y detalló en el móvil de Canal 13: “Sí, voy a votar. No querían que viniera a votar, pero voy a votar”. Sobre el nuevo método añadió que se lo han explicado, pero “si no entiendo, una chica entra conmigo”. Rosa expresó: “Yo ya no tendría que venir, tengo 85 años”, reafirmando su deseo de ejercer su derecho, aun teniendo en cuenta la no obligatoriedad a su edad.

A sus 85 años, asistió a la escuela Juan Larrea para votar

Otro de los casos es una vecina sanjuanina. Ella mencionó: “Es más cómodo, más rápido”, refiriéndose al nuevo sistema de voto. Dijo que confía en el nuevo sistema y solo llevó su documento. A sus 82 años, manifestó que sigue yendo a votar porque “para mí es responsabilidad y me hace sentir tranquila saber que cumplí con esto”. Y, tras ello, señaló que ella celebra esta jornada de democracia.

Con 82 años, se presentó en la Escuela Normal San Martín para votar