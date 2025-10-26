Dos sanjuaninas de más de 80 años explicaron por qué siguen votando
Ellas tienen 82 y 85 años, y comentaron en Canal 13 San Juan cómo fue su experiencia con la boleta única y señalaron por qué siguen asistiendo a emitir su sufragio
El día de las elecciones es como una fiesta para muchas personas. Esto se debe a que toman el verdadero valor del derecho al sufragio. Canal 13 San Juan, en su recorrida por las escuelas, encontró mujeres de más de 80 años que revalorizan y no se pierden la oportunidad de emitir su voto.
Rosa tiene 85 años y detalló en el móvil de Canal 13: “Sí, voy a votar. No querían que viniera a votar, pero voy a votar”. Sobre el nuevo método añadió que se lo han explicado, pero “si no entiendo, una chica entra conmigo”. Rosa expresó: “Yo ya no tendría que venir, tengo 85 años”, reafirmando su deseo de ejercer su derecho, aun teniendo en cuenta la no obligatoriedad a su edad.
Otro de los casos es una vecina sanjuanina. Ella mencionó: “Es más cómodo, más rápido”, refiriéndose al nuevo sistema de voto. Dijo que confía en el nuevo sistema y solo llevó su documento. A sus 82 años, manifestó que sigue yendo a votar porque “para mí es responsabilidad y me hace sentir tranquila saber que cumplí con esto”. Y, tras ello, señaló que ella celebra esta jornada de democracia.