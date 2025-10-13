Dos sanjuaninos se llevaron casi $10 millones en Brinco y Loto Plus

La suerte volvió a tocar a los sanjuaninos en los juegos de azar. Esta vez, dos personas resultaron ganadoras en el Brinco y en el Loto Plus, acumulando entre ambos premios cercanos a los 10 millones de pesos.

En el caso del Brinco, el ganador se llevó el premio en la categoría Brinco Junior con cinco aciertos. La jugada se realizó en una agencia de Capital y los números de la suerte fueron 01-02-09-16-23. De esta manera, la persona afortunada cobrará $3.161.356. Es importante tener en cuenta que este premio prescribe el 27 de octubre, por lo que queda poco tiempo para reclamarlo.

Por su parte, en el Loto Plus, una jugada de cinco aciertos realizada en una agencia de Rivadavia se llevó un millonario premio en la categoría March, con los números 00-11-24-33-43. El ganador recibirá $6.435.135 y tiene tiempo hasta el 26 de noviembre para reclamar el dinero.