Dos sismos alertaron a los sanjuaninos; uno fue en Mendoza, pero se sintió en San Juan

Nuevamente, dos sismos alertaron a los sanjuaninos. Estos ocurrieron en plena madrugada, aunque fueron levemente percibidos. Uno de ellos tuvo epicentro en Mendoza, pero se sintió en el sur de San Juan.

De acuerdo con lo que dio a conocer el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, en la jornada de este viernes se percibieron dos sismos en la provincia. El primero de ellos ocurrió a las 5:04 y su epicentro fue en Mendoza. Debido a su profundidad y a su magnitud de 3,4 grados, el mismo se expandió hasta San Juan.

En tanto, el segundo movimiento sísmico, fue a las 5:05 y tuvo epicentro a pocos kilómetros de Media Agua, muy cerca del epicentro del sismo ocurrido en Mendoza. En este caso, su magnitud fue de 3,5 grados.