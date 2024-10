Duilio Pacheco es un verdadero personaje sanjuanino, que en el último año se ha vuelto muy relevante en el mundo de los realitys. Siempre manifestó su deseo de formar parte de Gran Hermano, incluso llegó a estar entre los tres mejores de la versión sanjuanina. En ese contexto, se animó a viajar sólo a Córdoba para hacer el casting presencial para poder entrar a la casa más famosa del país.

El propio Duilio le contó en primera persona a Diario 13 cómo vivió esta aventura de viajar, para estar cada vez más cerca de concretar su sueño. El hombre reveló que a través de un productor de GH con el que se siguen mutuamente por redes sociales, se enteró de que podía hacer el casting.

‘Fui a Córdoba este lunes. Salí 12:30 y llegué 21:30. La chance llega porque con uno de los productores nos seguimos en Instagram. Le envíé un mensaje y le dije: ’Mirá ¿qué posibilidades hay de que pueda hacer un casting?'. Ahí me comentó que sólo iban a llegar hasta Córdoba, entonces me fui así a la aventura. La primera noche hubo lluvia y estábamos a la intemperie. Había que llegar, anotarse y después hacer la fila donde te dan los números', explicó.

Mientras estaba esperando su turno, Duilio pudo saciar parte de su deseo de aparecer en las cámaras de medios nacionales. Esto se debe a que estaba presente parte del equipo del programa ‘A la Barbarossa’ de Telefé, mostrando la gente que se había acercado hasta el camión de GH para intentar participar del reality.

‘Éramos tres sanjuaninos nada más, los demás eran del interior de Córdoba. Al otro día tipo 08:00 empezó a llegar más gente. Empezaron a llegar los productores. Ahí uno de los guardias me ve y me dice: ’Usted que tiene su discapacidad tiene prioridad', así que estaba para ser el primero. Bueno, cuando me llevan adelante, ahí me ve mi amigo y me dice: ‘Te viniste. Duilio estás re loco, pensé que no ibas a venir’. Habrán pasado no sé, 10 o 15 minutos y vino Emma Vich y comenzó a hacer notas en vivo para el programa de Georgina (Barbarossa)', relató.

‘Me llamaron para ingresar al casting y entraban de a 20. Me llamó una de las chicas productoras y le dije con humor negro: ’Vengo de San Juan, me he venido caminando. Me ha salido bastante caro, pasé por la entrada a La Rioja y ya perdí tobillo y zapatillas. Cuando ya llegué a Cruz del Eje perdí canillas y rodilla y así llegué al casting'. La chica se reía. Lo tomo con humor a esto porque más allá de que desgraciadamente me pasó esto, vivo mi vida', contó.

Ahí a Duilio le hicieron las típicas preguntas: ‘¿Qué te impulsó a venir al casting?’, 3○¿Cuáles son tus expectativas?' y cuestionamientos de ese estilo. El sanjuanino prácticamente le tuvo que contar los aspectos más interesantes de su vida, en sólo unos minutos.

‘Me preguntó que me impulsó a ir y le digo: ’En ninguna de las ediciones de Gran Hermano había un sanjuanino, entonces quiero ser el primero en integrar la casa de GH. No he visto en el mundo ni en ningún formato de acá de Argentina una persona en mi condición. Quiero contarle a todos que yo no dependo de nadie, puedo moverme solo y hacer cualquier cosa solo yo no necesito. No tomo medicamentos ni nada'. Estuve unos dos o tres minutos', expresó.

De esta manera, Pacheco dio un paso firme para estar cada vez más cerca de concretar su sueño. Finalmente, contó qué es lo que haría no sólo si consiguiera entrar al reality show, sino si ganara el jugoso premio en efectivo que siempre ofrece esta producción de Telefé.

‘Si llego a ganar quiero pagar mi casa. El Gobierno de San Juan nos ha dado una casa y hay que pagarla, me gustaría cancelarla. Después disfrutar con mi familia. Me dijeron que en 24 o 48 horas iban a estar comunicando todo por WhatsApp. Este miércoles también hubo casting por el tema de que el martes se quedó mucha gente afuera, así que creería que la semana que viene tendré respuesta’, sentenció.