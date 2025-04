Eduardo Caputo de HG Perforaciones, habló este lunes sobre los proyectos mineros que avanzan en San Juan. Reclamó una definición más precisa sobre el concepto de “prestador de servicio local” y aseguró que no se trata de una disputa entre empresas, sino de establecer reglas claras para que todos puedan competir en igualdad de condiciones.

“Estamos buscando que se defina, de una manera más clara, qué es un proveedor de servicio local”, expresó Caputo. Y agregó en el programa Mirá quién habla: “Acá nadie busca sacar ningún beneficio sobre los competidores, solo queremos hablar el mismo idioma”.

Caputo remarcó que aún persiste una alta participación de empresas de fuera de la provincia, especialmente en el rubro exploración, y que si no se fomenta el desarrollo de proveedores sanjuaninos, habrá un riesgo de estancamiento. "Todavía hay más de un 80% de contratación de empresas que no son de San Juan. Si no incentivamos eso, nos vamos a quedar estancados", advirtió.

El empresario pareció que la falta de definición podría convertirse en un problema serio si no se toman medidas a tiempo. “Viene la construcción de alguno de estos proyectos que están avanzados y nos vamos a encontrar con que no tenemos capacidad ni experiencia técnica. Hay que fomentarlo”, sostuvo.

Sobre el rol del Gobierno, Caputo aseguró que confía en que los organismos responsables manejarán correctamente la situación. “Yo confío en que los ministerios tienen más que claro el tema del Régimen de compra local y no creo que tropiecen con eso”, afirmó.

También valoró que se esté escuchando a todos los sectores: “Creo que un poco el mecanismo del Gobierno ha sido escuchar todas las voces posibles de los prestadores y de los contratantes, y más o menos con eso armar un punto medio”.

Por último, planteó que una buena definición ayudaría incluso a fomentar una competencia positiva entre las empresas: “¿Por qué no pensar en que en el futuro las empresas mineras compitan por quién contrató más proveedores locales, de forma honesta y clara, con el mismo tipo de definición para todos?”, concluyó.