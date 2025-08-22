Tras un jueves marcado por la intensidad del viento Zonda y un viernes con ráfagas del Sur, desde el Ministerio de Educación informaron cómo se desarrollará el dictado de clases en la provincia.

A través de un comunicado oficial, la cartera educativa aclaró que la suspensión de clases alcanza únicamente al turno mañana, dejando sin efecto cualquier restricción para el turno tarde.

La medida busca resguardar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo ante las condiciones climáticas adversas que afectaron la provincia durante los últimos días.

El ministerio también recordó a los padres y tutores que el dictado de clases en el turno tarde se desarrollará con normalidad, mientras se mantienen los protocolos de cuidado frente a posibles cambios en las condiciones del tiempo.