El gremio de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), convocó a un paro nacional de actividades para este martes 14 de octubre. Desde el gremio de UDAP en San Juan, informaron que adherirían en principio a la medida. Su secretaria general, Patricia Quiroga, comentó que habría plenario con los delegados docentes para definir la postura, pero en principio si se suman a la medida. Ante ello, la ministra de Educación, no descartó la posibilidad de que se les descuente el día a los docentes que hagan paro.

Fuentes recalcó que existe un acuerdo en paritarias docentes con los gremios en la provincia, que está vigente hasta noviembre, mes en el que se deben volver a reunir. “Veremos que sucede el día de mañana. En la paritaria docente está contemplado el mes de octubre y debemos hablar en noviembre como lo hemos hecho siempre, con sinceridad y compromiso”.

La ministra mencionó que, según la situación de mañana se evaluará la posibilidad de descontar el día, pero depende mucho del acatamiento de los docentes y “veremos que sucede mañana. Se tomará una decisión, pero todavía no hemos hablado con el secretario de la Gobernación ni el ministro de Hacienda”.

Por último, enfatizó que su eje principal es resuardar las clases para todos los alumnos sanjuaninos. “Estamos en un periodo muy importante en octubre, casi a fin de año, con muchas tareas también dentro del programa Comprendo y Aprendo, entonces no podemos perder minutos de clases”, concluyó.