Educación y Seguridad, unidos para llevar a cabo el plan de evacuación en el simulacro de sismo

Este lunes comenzó el simulacro de evacuación para posibles catástrofes naturales, como por ejemplo los sismos. Con una constante alarma, los colegios y escuelas de la provincia de San Juan arrancaron de forma pacífica este simulacro. En las instalaciones del CISEM, las autoridades de Educación y Seguridad se reunieron para ver a través de un drone cómo se efectúa esta actividad. Enrique Delgado, secretario de Seguridad; Cinthia Álamo, subjefa de la Policía de San Juan y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, hablaron sobre la importancia de la prevención.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, expresó que es un día muy importante para la provincia y que este es un puntapié inicial para que se desarrollen estos tipos de simulacros en todas las dependencias estatales y privadas. “La idea es concientizar al sanjuanino en materia sismológica. Sabemos que San Juan está dentro de las provincias con mayor actividad sísmica entonces debemos estar preparados para saber cómo actuar”.

“A través del drone vamos a filmar en dos escuelas, tomar todo el procedimiento y desde el Cisem vamos a articular para que, conjuntamente con las actividades de Educación, veamos en vivo el plan de contingencia. Esto nos va a ayudar a realizar posibles ajustes que hagan falta”, dijo Delgado.

Por otro lado, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, comentó que “en el Día Internacional de Prevención de Catástrofes debemos estar preparados, y más en San Juan por ser provincia con actividad sísmica. No estamos haciendo nada nuevo, sino que es reforzar el plan de contingencia que se realiza en las escuelas”.

“Es importante que hoy se haga un ensayo sobre los roles y funciones de cada uno dentro de este plan. Por ejemplo, saber quién corta la llave de la luz, del gas, quien se fija que no quede nadie en el aula, quien se hace cargo de los teléfonos. Todos tienen una función en este plan, entonces vamos a poder ver cómo se va a trabajar”.

Por último, la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo señaló que “la policía atraviesa todos los organismos y estamos presentes en el simulacro para brindar tranquilidad a los papás dentro de este plan de evacuación. Nuestro pilar fundamental es la prevención y estamos interactuando para brindar la seguridad ciudadana a todos los sanjuaninos”, concluyó.