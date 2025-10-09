Educación y Seguridad presentaron el simulacro en simultáneo en las escuelas
La actividad busca evaluar los planes de evacuación y la respuesta de la comunidad educativa ante un eventual sismo. Participarán todas las escuelas de la provincia.
El Ministerio de Educación de San Juan presentó el simulacro sísmico simultáneo que se llevará a cabo en todas las escuelas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad en el ámbito educativo. La actividad, que no implicará suspensión de clases, se desarrollará en un horario previamente pactado este lunes 13 de octubre y busca evaluar la reacción de estudiantes y docentes ante una situación de emergencia.
Mariela Lueje, secretaria de Educación, explicó que se trata de “un simulacro interno e institucional que abarca todo el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades”. Además, destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Civil: “Durante la primera parte del año formamos a los docentes para que elaboren sus propios planes de evacuación. Más de 800 escuelas presentaron sus medidas, que fueron revisadas y ajustadas a la normativa vigente”.
Lueje aclaró que el simulacro “no implicará evacuación al exterior de los establecimientos”, ya que el objetivo principal es observar cómo se comporta la comunidad educativa frente a un siniestro. “Esto apunta a la formación humana y a la capacidad de respuesta ante emergencias”, sostuvo.
Por su parte, Carlos Heredia, director de Protección Civil, remarcó la importancia del trabajo interinstitucional y la capacitación continua: “Uno de los ejes de este programa es la seguridad integral de los sanjuaninos. La prevención sísmica debe entenderse como una tarea colectiva. Hemos capacitado a más de 3.200 docentes en todos los departamentos y este simulacro viene a consolidar esa primera etapa de formación”.
El ejercicio permitirá poner a prueba los protocolos de cada escuela y servirá como base para futuras instancias de evaluación y mejora en materia de prevención sísmica.