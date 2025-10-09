El Ministerio de Educación de San Juan presentó el simulacro sísmico simultáneo que se llevará a cabo en todas las escuelas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad en el ámbito educativo. La actividad, que no implicará suspensión de clases, se desarrollará en un horario previamente pactado este lunes 13 de octubre y busca evaluar la reacción de estudiantes y docentes ante una situación de emergencia.

Mariela Lueje, secretaria de Educación, explicó que se trata de “un simulacro interno e institucional que abarca todo el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades”. Además, destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Civil: “Durante la primera parte del año formamos a los docentes para que elaboren sus propios planes de evacuación. Más de 800 escuelas presentaron sus medidas, que fueron revisadas y ajustadas a la normativa vigente”.

Lueje aclaró que el simulacro “no implicará evacuación al exterior de los establecimientos”, ya que el objetivo principal es observar cómo se comporta la comunidad educativa frente a un siniestro. “Esto apunta a la formación humana y a la capacidad de respuesta ante emergencias”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Heredia, director de Protección Civil, remarcó la importancia del trabajo interinstitucional y la capacitación continua: “Uno de los ejes de este programa es la seguridad integral de los sanjuaninos. La prevención sísmica debe entenderse como una tarea colectiva. Hemos capacitado a más de 3.200 docentes en todos los departamentos y este simulacro viene a consolidar esa primera etapa de formación”.

El ejercicio permitirá poner a prueba los protocolos de cada escuela y servirá como base para futuras instancias de evaluación y mejora en materia de prevención sísmica.