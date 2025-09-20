Durante la tarde de este jueves, las autoridades de un colegio primario descubrieron que uno de los chicos llevaba lo que parecía ser un arma. Tras algunos minutos se logró determinar que era solo un artefacto de juguete. Igualmente, tras este hecho, el Ministerio de Educación y hasta un juez de Menores intervinieron en este tema.

Este hecho, que generó consternación en toda una comunidad educativa, ocurrió en el Colegio San Agustín, que funciona en la Avenida Libertador, en Rivadavia. De acuerdo al relato de algunos testigos, pasadas las 17 de este jueves un pequeño de ocho años iba caminando cuando se le cayó de la mochila un elemento que tenía la apariencia de un arma de fuego.

Este descubrimiento generó alarma entre los chicos y los docentes, pero todo se calmó en cuestión de minutos cuando todos se dieron cuenta de que se trataba de un juguete inofensivo. El pequeño portador de la pistola de juguete contó que su hermana se la había metido en la mochila y aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar o asustar a nadie.

Si bien el susto había pasado, los directivos de la institución resolvieron poner la denuncia policial para que quedara constancia de lo sucedido. La intervención de la Policía derivó en que también tomara participación en la cuestión el juez de Menores, Jorge Toro.

El magistrado se informó del tema y dejó constancia de que como el niño que llevaba el arma de juguete tiene apenas ocho años y no es penalmente responsable, no se iba a tomar ninguna medida sancionatoria, sino que simplemente se le advirtió que no puede llevar este tipo de elementos a la escuela.

De forma paralela, el Ministerio de Educación resolvió intervenir en este tema y dar una serie de charlas y capacitaciones para explicarle a los chicos que no deben llevar elementos que puedan generar alarma o temor entre sus compañeros o docentes.

Otro caso

El temor que se desató en este colegio sanjuanino, quizás tuvo que ver con un caso que se registró en la localidad de La Paz, en Mendoza, pero llegó a las portadas de todos los diarios del país y de buena parte del mundo.

Es que el 10 de septiembre pasado una niña de 14 años fue a la escuela con un arma real y emprendió a tiros contra sus docentes y compañeros. En un principio amenazó con herir a los demás alumnos, luego pidió hablar con una docente que, según ella, la trataba mal. Estuvo horas atrincherada en la escuela hasta que pudieron sacarla y llevarla a un hospital en donde quedó internada.