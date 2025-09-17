A pocos días del festejo del Día de la Primavera y del Estudiante, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que los alumnos tendrán parte de la jornada de clases y el resto del día harán un festejo.

En declaraciones de la prensa, la funcionaria explicó que por segundo año consecutivo, se harán las tradicionales “estudiantinas”. La idea es que los chicos cursen la primera parte de la jornada y en las últimas dos horas habrá fiesta para todos.

Este año el Día del Estudiante cae en día domingo, ya está definido que las escuelas de todos los niveles podrán festejar el viernes, dentro de las instalaciones de las instituciones educativas. Esto implica que los alumnos no podrán retirarse antes, ya que se considera que la estudiantina es parte de la formación de los alumnos.

La funcionaria destacó que estas horas de juegos y diversión no solo sirven para festejar, sino que también ayudan a mejorar y afianzar la relación de los docentes, preceptores y auxiliares con los chicos y de los mismos alumnos entre sí.

Sobre las actividades que podrán hacer los chicos, la ministra explicó que se implementarán juegos y dinámicas que contarán con la supervisión de docentes y directivos para que los chicos puedan divertirse de manera cuidada. Los que lo deseen podrán disfrazarse.

El domingo

El próximo domingo 21 de septiembre los sanjuaninos vivirán otra edición del esperado FestiJoven. Como se venía anunciando, este evento contará con la presentación de múltiples artistas sanjuaninos que harán disfrutar a todos los asistentes.

Las autoridades informaron que los artistas que darán su show en el Parque de Mayo serán Omega, Pijama Party, Palo Santto, La Costa, Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la lora, Aby Only, La nueva banda, entre otros.

Sin embargo, si bien los atractivos principales son estos espectáculos, habrá juegos recreativos, competencias, una kermese urbana y sorteos. Sumado a esto, para llegar hasta el lugar habrá colectivo escolar gratuito, durante toda la jornada.

Se espera que las primeras actividades comiencen a desarrollarse sobre las 15:00. Luego, alrededor de las 16:30 horas, se lanzará el despliegue de las bandas locales, donde la conducción del evento estará a cargo de los comunicadores Vicky Vedia y Luis Linares.