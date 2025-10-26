En la recta final de las elecciones legislativas nacionales, desde la Secretaría Electoral confirmaron que el 57% del padrón sanjuanino ya sufragó antes del cierre de los comicios.

El dato marcó un incremento significativo respecto del corte del mediodía, cuando la participación alcanzaba el 33%. La mayor afluencia se registró durante la siesta del domingo, en distintos departamentos de la provincia.

Se esperaba que, minutos después de las 18 horas, se conociera el porcentaje final de participación. En los comicios legislativos de 2021, el 73,02% del padrón provincial acudió a votar, una cifra que representó la segunda más baja desde 2005, año en que había votado el 71,65% de los electores.