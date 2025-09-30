El próximo miércoles 15 de octubre, el estadio Aldo Cantoni será escenario de la tradicional Fiesta Provincial del Adulto Mayor, un evento que cada año convoca a cientos de familias para celebrar y reconocer a las personas mayores de la provincia.

En diálogo con el móvil de Canal 13, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó: “En cada uno de los departamentos se está llevando adelante la elección de la reina del adulto mayor y el día 15 de octubre vamos a tener un gran evento en el parque cerrado del Aldo Cantoni, donde se hará la elección de la reina provincial". Seguidamente dijo: "Es un evento muy esperado por los adultos, así que deseamos que haya una muy buena convocatoria”.

Platero señaló que durante la jornada también se presentarán actividades culturales protagonizadas por los propios adultos mayores. Concretamente informó “Los talleres de la dirección mostrarán todo lo que hacen durante el año con los abuelos y también con jóvenes. Van a danzar, a bailar danzas folclóricas, así que esperamos una gran participación”.

El evento comenzará a las 20:00 y se extenderá hasta las 23:30, con entrada libre y gratuita.

El ministro remarcó que los participantes “Se preparan todo el año para llevar alegría a sus familiares y a ellos mismos". Además sumó: "Es muy bonito verlas con la capa y la banda, representando a sus centros de adultos mayores. Además, sus hijos y nietos los acompañan, lo que convierte a la fiesta en un evento muy familiar”.