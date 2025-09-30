El bebé de apenas un año que logró sobrevivir al trágico incendio ocurrido hace una semana en 25 de Mayo, donde falleció su hermana de 7 años, continúa a la espera de que la Justicia defina quién quedará a cargo de su cuidado.

El menor, que había sufrido una intoxicación por inhalación de humo, ya fue dado de alta y permanece en el Hospital Rawson bajo la supervisión de profesionales, mientras se aguarda la resolución del fuero Civil. En el caso intervienen el 102 y la Asesoría de Menores.

Si bien un hermano de la madre se encuentra en San Juan y manifestó su disposición para hacerse cargo del niño, la Justicia todavía no emitió la autorización correspondiente. La situación genera incertidumbre en medio de un contexto doloroso para la familia.

La madre del pequeño, Danisa Aveiro, de origen mendocino, sigue internada en grave estado. Según informó la Justicia, presenta quemaduras severas en todo su cuerpo y las vías respiratorias comprometidas, lo que mantiene su pronóstico reservado.

El siniestro ocurrió hace siete días en la vivienda familiar, que contaba únicamente con una puerta delantera y dos ventanas. Tras varias hipótesis iniciales, se determinó que el incendio fue accidental: unas velas encendidas iniciaron el fuego que se propagó rápidamente y provocó la tragedia. La niña mayor no pudo sobrevivir y la madre resultó con heridas críticas, mientras que el bebé logró salvarse y ahora espera la decisión judicial sobre su futuro.