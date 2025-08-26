La comunidad de Jáchal se prepara para despedir a uno de sus artistas más queridos. El periodista Alejandro Guajardo confirmó en Canal 13 que los restos de Horacio “Chango Huaqueño” Villafañe llegarán a la localidad de Huaco, cumpliendo así con su deseo de descansar en su tierra natal.

En un primer momento, se habló de trasladar los restos del Chango durante el mes de septiembre, pero finalmente, los allegados a la familia confirmaron que el cuerpo del gran folclorista huaqueño será trasladado en noviembre.

Este mes fue elegido porque para esa fecha todo Jáchal celebra la Fiesta Nacional de la Tradición de la que participaba el Chango todos los años. La idea es que esta edición de la Fiesta este atravesada por el homenaje al Chango, para ello se realizarán diferentes eventos que incluirán el traslado de sus restos que descansarán para siempre en la tierra que tanto amo.

Villafañe, quien desarrolló gran parte de su vida en Rawson, pero adoptó su nombre artístico en homenaje a su pueblo querido, dejó una huella profunda en la música popular sanjuanina. “El Chango ha partido, pero desde hoy comienza la construcción de la leyenda”, expresó Guajardo.

La noticia generó conmoción en Jáchal. “No recuerdo en la historia moderna una figura que uniera tanto al pueblo como lo hacía el Chango. Era aceptado y querido por todos, sin diferencias”, señaló Guajardo, en diálogo con Canal 13.

En un primer momento, se había informado que el artista sería sepultado en un cementerio del Gran San Juan, pero finalmente se confirmó que sus restos serán trasladados a Huaco, tras un acuerdo entre la familia y las autoridades municipales. “Era su deseo final descansar en su tierra natal”, aseguró el periodista

El legado del Chango Huaqueño trasciende lo musical. Canciones dedicadas a los trabajadores y a la identidad jachallera lo convirtieron en un símbolo cultural. Su participación en escenarios emblemáticos como la Fiesta Nacional de la Tradición reforzó ese vínculo con la comunidad.

“Populares pueden ser muchos, conocidos pueden ser muchos, pero ser aceptado y querido por todos es un lugar reservado para pocos. Y Horacio Villafañe se lo ganó”, concluyó Guajardo.