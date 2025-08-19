El lunes fue especial para un grupo de estudiantes del extranjero que estaban en San Juan. Relajados y con su mirada llena de las maravillas sanjuaninas, la UNSJ hizo un acto de despedida en honor a los jóvenes de China que fueron parte de los tres institutos preuniversitarios de la casa de altos estudios.

Am Chan Cai, fue el docente que acompañó al grupo y señaló que para él y sus alumnos fue: “una experiencia fue realmente positiva, superado nuestra imaginación y hemos visitado tantos lugares como fue posible, nos encantó”. Sumado a ello indicó: “Nos llevamos muy lindos recuerdos. En lo personal, las personas con quienes hemos compartido es lo mejor que nos llevamos y en lo personal…los asados!”.

Pero no solo ellos vivieron la experiencia de tener un nuevo lugar de estudios, sino que fueron días de mutuo enriquecimiento, tal como lo manifestó la directora de la Escuela de Comercio, Celina Trifonoff. La profesional mencionó: “Se ha concretado la posibilidad de tender lazos de amistad, entendimiento y respecto, que son objetivos de este programa".

En esta línea aludió: "Creo que para ellos, lo más maravilloso fue la visita a la Estación de Altura Carlos Cesco fue lo más impactante, ya que en su ciudad, debido a la polución, no pueden ver el cielo limpio. Y con el agregado de que dos astrónomas locales acompañaron con la experiencia en inglés”.