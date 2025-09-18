El Club Andino Mercedario cumple 80 años de vida y lo celebrará con una agenda repleta de propuestas que combinan deporte, cultura y camaradería. Bajo la consigna de abrir sus puertas a toda la comunidad, la institución montañista de San Juan vivirá un aniversario a la altura de su historia.

El presidente de la entidad, Alfredo Cevallos, destacó la magnitud del festejo: “Hemos preparado muchas actividades, el aniversario fue el 23 pero lo festejamos todo el fin de semana”.

El sábado, el club albergará una competencia de escalada de baja altura y alta dificultad, en la que pueden participarán niños, adolescentes y adultos. Durante la jornada también se realizará la entrega de premios del concurso de fotografía y un gran cierre con fiesta para la gente de la montaña, gratuita para quienes quieran asistir, aunque no sean socios.

El fin de semana siguiente, se convocó a un almuerzo para socios de todas las edades, con la participación de invitados que llegarían “de todos los lugares del mundo”, según expresó Cevallos.

La celebración continuará con un festival de cine de montaña, organizado en conjunto con la marca Ansilta, que tendrá lugar la próxima semana. “Estamos colaborando con la organización y estamos muy agradecidos”, señaló el dirigente.

Finalmente, Cevallos remarcó: “Es el festejo del año del club. Seguimos con muchas actividades y trabajando en lo que se convierte en nuestro segundo hogar. Está abierto para todas las personas que quieran venir”.