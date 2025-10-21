El Colegio de Corredores de San Juan lanzó un evento de capacitación con grandes figuras

En el Centro Cívico, específicamente en el Ministerio de Producción, se realizó la presentación de un evento reunirá a corredores inmobiliarios de todo San Juan para participar de jornadas de capacitación y actualización profesional. La iniciativa cuenta con la organización del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan y el acompañamiento del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Durante el anuncio, Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, detalló en el móvil de Canal 13 los ejes principales de la convocatoria. “Venimos trabajando desde hace meses en traer un speaker internacional, Julio Valente, que estará el lunes 27 y martes 28. Es un encuentro muy convocante que se podrá seguir también en redes sociales. Forma parte de nuestras estrategias para mejorar la profesión y que los corredores brinden un mejor servicio a sus clientes”, explicó.

Costela destacó que la actividad busca seguir profesionalizando el rubro. “La inmobiliaria tradicional, aquella que trabajaba de manera estática, quedó atrás. Hoy los corredores deben adoptar procedimientos empresariales modernos, como cualquier fábrica o compañía. Lo que buscamos es equiparar hacia arriba la calidad del servicio que se brinda”, sostuvo.

El dirigente también hizo hincapié en uno de los principales desafíos del sector: el corretaje inmobiliario ilegal. “Hoy en día hay en la calle prácticamente la misma cantidad de agentes no matriculados que de corredores habilitados. Por eso, decidimos que la lucha sea hacia arriba: capacitarnos y fortalecer nuestros conocimientos para combatir esta práctica”, afirmó.

Entre los temas de la jornada, Costela mencionó que uno de los ejes será la captación de inmuebles y las nuevas metodologías de comercialización. “Ya no se trata solo de publicar en portales o colocar carteles. Hoy hay que saber cómo llegar al cliente, cómo trabajar con redes sociales y estrategias digitales efectivas”, indicó.

Consultado sobre los riesgos de contratar a un corredor no matriculado, Costela fue contundente: “Lamentablemente, tenemos una comisión que estudia esta problemática y detectamos que la proporción es mitad y mitad. Es decir, hay igual cantidad de corredores habilitados que de ilegales. Los riesgos son enormes, porque quien no está matriculado no ha estudiado, no tiene los conocimientos necesarios y puede hacerte perderlo todo en una operación tan importante como una compra o un alquiler.”

Además, aconsejó a la población verificar siempre la matrícula y la oblea habilitante del corredor antes de concretar cualquier operación inmobiliaria.

Por su parte, Alejandro Martín, secretario de Comercio, Industria y Servicios, destacó la importancia del acompañamiento del Estado en este tipo de actividades.

“Acompañamos al Colegio de Corredores Inmobiliarios en esta iniciativa muy importante para trabajar por el San Juan que viene. Estas charlas de capacitación son claves para un sector que tiene mucho por crecer, sobre todo pensando en el desarrollo urbano y los nuevos modelos de arquitectura. San Juan debe crecer hacia arriba, y las leyes ya lo permiten”, expresó.

El funcionario también adelantó que desde el Ministerio continúan impulsando capacitaciones y líneas de financiamiento para fortalecer la producción local. “Estamos llevando adelante el programa Aprender, Trabajar y Producir en distintos departamentos, y pronto lanzaremos capacitaciones destinadas especialmente a mujeres emprendedoras en zonas mineras. Buscamos acompañar a las pymes y pequeños comercios en este contexto complejo, brindándoles herramientas formativas y financieras”, explicó Martín.