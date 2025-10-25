La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en distintos ámbitos de la vida cotidiana también llegó al terreno de la psicología, generando debates sobre su eficacia y los límites de su aplicación. En este contexto, la licenciada Gema Galván, del Colegio de Psicólogos, advirtió sobre la necesidad de usar estas herramientas con responsabilidad.

“Los cambios no los podemos negar, y las disciplinas y ciencias tienen que adaptarse a esto”, aseguró Galván, subrayando que la tecnología puede ser beneficiosa si se utiliza adecuadamente, pero que también puede generar riesgos si se toma como única vía de respuesta.

Según la profesional, muchas personas recurren a la IA por comodidad o por prejuicios sobre los problemas emocionales, buscando soluciones rápidas sin acudir a un especialista. Sin embargo, la especialista enfatizó que la inteligencia artificial no reemplaza al profesional de la psicología: “Nosotros tomamos a la IA como una herramienta más, pero no como un medio de respuesta. En esto sí las personas tienen que tener mucho cuidado”.

Galván explicó que estas plataformas pueden servir como complemento, pero siempre deben estar acompañadas por la supervisión de un profesional, que pueda interpretar, orientar y brindar un seguimiento adecuado. “No las negamos, pero siempre tiene que haber un acompañamiento para revisar estas conductas”, concluyó.