El comedor "El Rey de la Merienda" organiza un festejo para el Día del Niño y necesita ayuda

El comedor "El Rey de la Merienda", ubicado en el Quinto Cuartel, está organizando un gran festejo para el Día del Niño y convoca a la comunidad a colaborar con donaciones. Mónica Morales, una de las organizadoras, conversó este martes con el móvil de Canal 13 para detallar los preparativos.

El objetivo del evento es brindar una celebración especial a todos los niños y niñas de la zona, que tienen entre 1 y 12 años. El festejo se realizará el sábado 31 de agosto a las 14 horas en la plaza del Quinto Cuartel.

Según Mónica Morales, al merendero asisten actualmente unos 80 chicos, pero la convocatoria se extiende a todos los niños de la comunidad. "Nosotros le hacemos de todo a los niños. Cuando algún sanjuanino solidario nos trae alimentos para cocinar algún plato, le hemos hecho almuerzo los sábados, sobre todo. Hacemos esto porque esta es una zona olvidada directamente", expresó Morales.

Para la celebración, los organizadores planean ofrecer un chocolate, juegos y, si es posible, un pequeño regalo para cada niño. Por ello, están solicitando la ayuda de la comunidad para conseguir juguetes, alimentos y cualquier tipo de donación que haga posible la fiesta.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen ayudar pueden contactarse directamente con Mónica Morales al número de celular 2644599587.

Además, se puede colaborar a través de donaciones de dinero al alias merenderoreyu.

Las donaciones físicas, como juguetes o alimentos, se reciben en el mismo barrio del Quinto Cuartel, en una casa con un cartel que dice "El Rey de la Merienda", ubicada sobre Costa Canal entre Calle 8 y Calle 9, frente a la plaza.

La organización espera que la solidaridad de los sanjuaninos les permita concretar esta noble iniciativa para llevar alegría a los más pequeños en su día.