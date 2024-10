Recientemente se confirmó que el próximo lunes 23 de septiembre, los comercios sanjuaninos no abrirán sus puertas para atender al público. Esto se debe a que se celebra el 'Día del Empleado de Comercio' esa misma semana, por lo que estas personas no trabajarán.

Si bien día conmemorativo como tal es el 26 de septiembre, esto cambiará por la Ley provincial N 2624-P que se sancionó en el mes de noviembre del 2023. La misma estipula que este festejo se traslada al cuarto día lunes de este mes, que será justamente el 23 de septiembre.

Sin embargo, cabe destacar que desde la Cámara de Comercio recomendaron no abrir las puertas pero aclararon que los propietarios que deseen trabajar ese día tendrán toda la libertad para hacerlo. No obstante, se espera que sea la gran mayoría de locales los que no funcionen durante esa jornada.