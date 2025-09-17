En San Juan, el Día del Empleado de Comercio 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre, luego de que las entidades gremiales y empresariales del sector acordarán modificar la fecha original establecida en el calendario provincial.

La Ley Provincial Nº 2624-P fijaba la conmemoración para el viernes 26 de septiembre. Sin embargo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), dispusieron que el feriado se trasladara al lunes 29 de septiembre.

La decisión fue rubricada en un acta validada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y buscó facilitar la organización operativa de los comercios, supermercados y shoppings, al tiempo que se garantizó el derecho al descanso y el cobro íntegro del salario para todos los trabajadores mercantiles.

El origen de esta conmemoración se remonta a la Ley Nacional 26.541, que reconoció al 26 de septiembre como el día de descanso para los empleados de comercio en todo el país. El texto legal equiparó la jornada a un feriado nacional para quienes se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, con el objetivo de reconocer la labor diaria de uno de los sectores con mayor peso en el empleo privado de Argentina.

En la provincia, la jornada se vivió con locales cerrados y calles menos transitadas en las principales zonas comerciales, en un día que una vez más recordó la importancia del sector mercantil en la economía y la vida cotidiana de los sanjuaninos.