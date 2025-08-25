La muerte de Héctor “Chango” Huaqueño generó gran pesar en el ámbito cultural sanjuanino. Mario Echegaray, conductor de la Fiesta de la Tradición, habló este lunes en el programa Todos Vivos y lo recordó como un artista que dejó una huella imborrable en el folclore.

“Obviamente todas las distinciones, todos los reconocimientos que se han hecho han sido muy merecidos y seguramente, póstumamente, seguirán los homenajes”, señaló Echegaray.

En noviembre se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Tradición y, según el conductor, la ausencia del Chango marcará un momento difícil. “Nos vamos a encontrar en ese lugar que lo ha tenido como un protagonista indiscutido y no va a estar físicamente. Seguramente va a ser todo un impacto, pero esto lo logran aquellos que pueden trascender”, reflexionó.

El animador subrayó que el legado del artista permanecerá en la memoria colectiva: “Ha logrado que sus obras estén en la memoria de todos los que han apreciado sus presentaciones. El Chango logró que su obra ya no sea de él, sino del pueblo, y eso le da perpetuidad”.

Además, valoró su rol como recopilador de grandes autores, en especial de Buenaventura Luna. “El Chango ha sido un gran recopilador de la obra de Buenaventura Luna, más allá de otros autores, con los que alcanzó una popularidad impresionante”, expresó.

Por último, recordó lo que significaba compartir escenario con él. “Cuando cantaba Yesito y me llamaba al recital en Vallecito, ya contaba con un crédito a favor. Solo el hecho de estar a su lado en una canción tan sentida hacía vibrar al público. Esos momentos para mí son imborrables”, relató Echegaray.