El Consejo de Acompañamiento del EPRE se reunió en la previa de la audiencia de revisión tarifaria de energía

El pasado viernes, la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), fue el epicentro de la reunión del Consejo de Acompañamiento, como preparación para la segunda audiencia de revisión tarifaria de energía. Cabe decir que la misma tendrá lugar el martes 16 de septiembre a partir de las 9 horas, de manera remota.

Según dieron a conocer desde el EPRE, del encuentro participaron representantes de distintos sectores sociales, económicos e institucionales de San Juan. Ellos se encargaron de evaluar y debatir las propuestas que serán presentadas en la próxima instancia. La misma será el 16 de septiembre y esta será la segunda, de cinco audiencias públicas previstas para definir la tarifa eléctrica correspondiente al quinquenio 2025-2030.

Desde el EPRE destacaron que la amplia convocatoria permitió una pluralidad de voces, lo que enriqueció el debate con diferentes perspectivas sobre la prestación y proyección del servicio. Además señalaron que en la audiencia que se desarrollará el martes analizarán el “Plan de Inversiones: Modernización del Sistema Interconectado Provincial, resiliencia y atención en zonas especialmente vulnerables”. Esto significa que incluirán las obras destinadas a cubrir la demanda extraordinaria y a actualizar la infraestructura eléctrica en toda la provincia.

Los interesados pueden participar de manera remota a través de la plataforma “Zoom” o incluso ver la transmisión en vivo desde la plataforma “YouTube”, acceso desde el sitio web oficial del E.P.R.E. (www.epresanjuan.gob.ar).