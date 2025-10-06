El Consejo de Mujeres y Diversidad organizó una reunión con las candidatas a diputadas nacionales de distintos espacios políticos para debatir una agenda legislativa con perspectiva de género. La actividad fue impulsada por Laura Vera, representante de Amas de Casa, quien explicó a Canal 13 San Juan los objetivos del encuentro, teniendo en cuenta que este 26 de octubre hay elecciones legislativas.

“Decidimos hacer esta actividad por varios motivos. Primero, porque queríamos escuchar a las mujeres que representan los espacios partidarios con miradas totalmente diferentes. Están acá los distintos frentes y, sin embargo, están conversando”, señaló Vera.

La referente destacó además la necesidad de visibilizar a las mujeres dentro de las listas electorales. “De las nueve listas, una sola está encabezada por una mujer. El resto va en segundo término, con menos posibilidades de llegar al Congreso. Queremos que eso cambie”, afirmó.

Entre los temas abordados durante la jornada se analizaron la ley laboral y su impacto en las mujeres, la ley de moratoria previsional,que volverá a tratarse el año próximo, y la jubilación de las amas de casa. También se discutió la posibilidad de presentar un proyecto vinculado al salario para amas de casa, junto con el debate por las tarifas eléctricas y de gas.

En relación a la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Vera explicó que se pidió a las candidatas expresar cómo actuarían en caso de ser electas diputadas.

“Las elecciones legislativas son muy importantes porque el próximo año el Congreso deberá tomar decisiones fundamentales, y sobre todo porque no podemos seguir siendo gobernados a través de DNU”, expresó la representante.

Fueron invitadas todas las mujeres de los nueve partidos que compiten en San Juan. Confirmaron su participación Ideas de la Libertad, Cruzada Renovadora, Fuerza San Juan y el Frente de Izquierda Unida. En tanto, no pudieron asistir La Libertad Avanza y Provincias Unidas, mientras que X San Juan y Evolución Liberal no respondieron a la convocatoria.