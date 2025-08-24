El vicecónsul de España en San Juan, Pablo Vidal, aseguró que la demanda por la ciudadanía española a través de la Ley de Nietos alcanzó niveles históricos. “Actualmente, se están haciendo alrededor de 7.000 u 8.000 solicitudes por mes que está recibiendo el consulado”, afirmó en diálogo con Mirá quien habla.

Según precisó, los turnos se otorgan en el Consulado General en Mendoza, que centraliza la gestión para toda la región de Cuyo. “El consulado arrancó con 50 turnos por día y hoy otorga 150. Pero hay que aclarar que muchas veces por turno asisten familias enteras, por lo que el número real de personas atendidas puede ser de 300 o 350”, explicó Vidal,

La Ley de Memoria Democrática, que habilita el trámite, tiene vigencia hasta el 21 de octubre de 2025. “Una vez que estén dentro del turno ya están dentro de la ley. Lo importante es acceder a ese turno antes de la fecha límite”, detalló el funcionario.

Respecto a los perfiles de quienes inician el proceso, Vidal señaló que “el 60% de la demanda corresponde a jóvenes que quieren vivir en España para estudiar o buscar trabajo”. También mencionó que existen otros casos: “Hay personas mayores que quieren obtener la nacionalidad por una cuestión de arraigo, de recuperar lo que en su momento perdieron sus padres o abuelos”.

El vicecónsul diferenció los beneficios de contar con la doble ciudadanía. “Como español podés ingresar sin límites de tiempo y con menos requisitos económicos. Muchos lo hacen para que sus hijos tengan la posibilidad de estudiar en universidades españolas o de acceder a mejores oportunidades laborales”, explicó.

Sin embargo, aclaró que no todo resulta sencillo. “También hay que tener en cuenta que no están esperándonos en el aeropuerto de Barajas para decir ‘vení, tenés trabajo’. Cuesta mucho insertarse, aun con la ciudadanía”, advirtió.

Vidal recordó que además de la Ley de Nietos, existen otras vías para tramitar la nacionalidad: por residencia en España, por matrimonio con ciudadanos españoles o a través del artículo 20 del Código Civil para menores de edad.