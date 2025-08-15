El coro de niños de Córdoba llegó a San Juan para un fin de semana de música y turismo

En la explanada de la Catedral de San Juan, un grupo de voces infantiles y juveniles irrumpió con risas y entusiasmo. Son integrantes del Coro de Niños del Colegio Domingo Zípoli, de Córdoba Capital, que llegaron a la provincia para participar de un encuentro coral y aprovechar para recorrer la ciudad en vísperas del Día del Niño.

“Es la primera vez que vengo a San Juan y estoy muy contento de conocer un lugar tan hermoso como este”, expresó Joaquín, uno de los integrantes del coro, mientras observaba la catedral y comentaba que, además de cantar, el grupo aprovecharía para hacer turismo.

Otro de los jóvenes, Gael, contó que le gusta participar del coro porque “es divertido cantar” y que, además, la actividad “hace bien en un sentido psicológico”. Agregó que los viajes son parte de lo que más disfruta: “Me gusta que todos los coros podamos salir a conocer lugares y que, al mismo tiempo, los demás conozcan nuestra música”.

Entre los presentes también estaba una niña con familiares en San Juan, quien compartió la emoción de cantar frente a ellos: “Mis papás les avisaron que ven��a, así que me van a ver en el concierto del viernes. Es muy lindo volver porque tengo familia acá y poder hacerlo con mis compañeros lo hace más divertido”.

En el grupo hay niños desde sexto grado hasta estudiantes de tercer año. José, uno de los integrantes más grandes, explicó: “El colegio tiene formación musical desde que somos muy chicos, incluso desde los 4 años. Algunos seguimos luego en el coro polifónico o en el Teatro San Martín; para otros es un pasatiempo, pero muchos terminan dedicándose a la música”.

Por su parte, Viole, estudiante de secundaria, contó que también reciben formación en dirección coral: “Desde que entramos a secundaria nos enseñan a dirigir, nos dan clases para aprender y tener el título. Así vamos conociendo todo lo que implica coordinar un coro”.

El grupo permanecerá en San Juan durante todo el fin de semana y se presentará en un concierto el viernes por la noche. Entre ensayos, recorridas turísticas y anécdotas, los jóvenes aseguran que la experiencia es un regalo adelantado por el Día del Niño.

“Es muy lindo cantar, los compañeros son increíbles y las canciones también. Todo esto es algo que vamos a recordar”, resumió una de las participantes.