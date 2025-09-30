En el marco del 72º aniversario del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro, se refirió a los rumores que circularon en los últimos días sobre una posible suspensión del proyecto del radiotelescopio chino en San Juan.

El académico rechazó esas versiones y defendió la continuidad de la iniciativa, destacando su valor científico y la colaboración internacional que implica. “Sería un cientificidio abortar el proyecto, porque es absolutamente científico. Hemos abierto, a través de mi compromiso como decano, la posibilidad de que distintos investigadores del mundo puedan usar los tiempos de observación. Este proyecto no tiene tintes políticos”, subrayó.

Castro recordó que el radiotelescopio, impulsado en conjunto con China, representa una oportunidad única para el país y la provincia.

“Para que tenga una idea, este radiotelescopio tiene un costo de 15 millones de dólares, una cifra imposible de afrontar para nosotros por la tecnología que implica. Además, de prosperar, ya está prevista una inversión de 3 millones de dólares en infraestructura. Sería muy negativo para la provincia y para el país que esto se aborte”, explicó.

El decano insistió en que el proyecto cuenta con el respaldo de diversos centros científicos internacionales. “Actualmente tenemos convenios con centros científicos de Francia, Rusia, Brasil, China y Estados Unidos. Este es un esfuerzo colectivo que trasciende fronteras y que pone a San Juan en el mapa de la investigación astronómica mundial”, mencionó.

Consultado sobre la información que circuló en medios nacionales acerca de una posible interrupción del proyecto, Castro fue categórico: “Son solamente rumores. Ayer circuló una versión muy fuerte en un medio de Buenos Aires, pero hemos hecho las averiguaciones correspondientes y no hay nada oficial al respecto”.

El decano destacó que el vínculo institucional es sólido y se mantiene a través de las autoridades universitarias. Por ello añadió que: “El rector está en permanente contacto con las autoridades correspondientes, porque la Nación se entiende con el rectorado. Esperamos que el proyecto continúe y que cuente con el visto bueno nacional, como ha ocurrido desde un comienzo con la participación de CONICET”.

Castro también dijo que: “No debería interferir la ideología ni la política. Esto tiene que estar enmarcado dentro de la libertad del pensamiento científico y del desarrollo científico, independientemente del país o de la institución que participe en el proyecto”.