El descargo de los compañeros de Gipsy: "Su madre nos amenazó muchas veces"

Una situación verdaderamente tensa se formó entre la artista sanjuanina Gipsy M (Valentina Echegaray) y sus compañeros. La cantante aseguró en un TikTok que se hizo viral, que tuvo que dejar sus estudios debido a que no soportaba el acoso escolar. Por otro lado, el resto de los alumnos de su curso hicieron un descargo en el que aseguran que tanto ella como su madre son las que realmente los atacan a ellos.

Luego de que tomara relevancia el video que posteó la vocalista, el caso llegó a manos de las autoridades luego de que se presentara una denuncia contra su madre (Soledad Echegaray). Sol Rojas, una de las estudiantes, hizo una presentación acusando a esta mujer de 43 años de acosarla. La joven de 18 años aseguró que esta mujer la trató de “gorda fea” en redes sociales, además de enviarle un audio en el que le pedía que “se medicara porque está loca”.

Ahora son todos los alumnos de ese curso quienes decidieron presentar una nota a su colegio. En la misma aseguraron sentirse preocupados frente a esta situación, ya que la viralidad del caso se ha traducido en interminables amenazas que han recibido en sus distintos perfiles.

"Desde el ingreso de la alumna Valentina Echegaray a la institución, presenciamos una serie de situaciones conflictivas que se han intensificado (…) nos vemos expuestos, producto de un video difundido en el que se realizan acusaciones infundadas de acoso escolar, sin fundamento. Por el contrario hemos sido nosotros quienes hemos recibido comentarios ofensivos por parte de la alumna. Estos incluyen expresiones altamente despectivas hacia compañeros, tales como: "gordas", "anoréxico" o “negras bolivianas”", manifestaron.

Sumado a esto aseguraron que la madre de la artista, también los habría amenazado en reiteradas oportunidades a estos menores de edad. Fue por este motivo justamente que ella fue denunciada por presuntamente infringir el artículo 113 de la Ley 941-R del Código de Faltas de San Juan, el cual habla de “Actos turbatorios y desórdenes”.

“Deseamos expresar nuestra preocupación ante el accionar de la señora Soledad, madre de la alumna, quien en reiteradas oportunidades ha intervenido de forma inapropiada, dirigiéndose con amenazas verbales hacia alumnos menores de edad, incluso en contextos escolares menores como trabajos grupales. Esta situación ha generado en muchos de nosotros un sentimiento constante de vulnerabilidad, temor e indefensión”, manifestaron.

Esta es la nota que presentaron los estudiantes a su colegio: