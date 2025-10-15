Este 15 de octubre se cumplieron dos años sin Lucía Rubiño, la joven sanjuanina de 16 años que perdió la vida en 2023 tras ser atropellada por un menor que, según testigos, participaba en picadas ilegales en el barrio Profesionales, en Rivadavia.

El recuerdo de Lucía sigue intacto en su familia, amigos y en toda la comunidad que se conmovió con su historia. Este año, sus seres queridos la homenajearon con distintos gestos cargados de amor y memoria. Uno de ellos fue llenar de globos blancos la fuente de la Plaza 25 de Mayo, donde además colocaron una bandera que rezaba: “2 años sin Lucía”.

Otro de los homenajes más emotivos fue un video compartido en redes sociales, donde se ve a jóvenes recorriendo el Parque de Mayo mientras reparten mensajes con la foto de Lucía. El material, acompañado por una canción de Milo J, expresa con sensibilidad el vacío que dejó su partida:

“Hace dos años que no estás, pero tus palabras siguen guiándonos. Nos dejaste los mejores consejos, pero no nos enseñaste a vivir sin vos. Este video es para vos, para recordarte y agradecerte por tanto”.

A través de las redes, también invitaron a la comunidad a acompañar el homenaje dejando un corazón blanco, símbolo del recuerdo y del pedido constante de justicia.

Este es el video en cuestión: