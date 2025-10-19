De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 19 de octubre San Juan tendrá una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 31°C.

El festejo por el Día de la Madre se presentará bajo condiciones ventosas y con viento del sector norte, de intensidad moderada en el Gran San Juan.

Además, el SMN emitió un alerta de nivel amarillo por vientos fuertes que afectará la zona oeste de la provincia. Los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil están contemplados dentro del aviso meteorológico.

Según detalló el organismo, “el área será afectada por vientos con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

En San José de Jáchal y otras localidades del norte provincial, se esperan condiciones similares, con temperaturas elevadas y viento persistente durante gran parte del día.

El SMN recomendó tomar precauciones, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.