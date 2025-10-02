Giselle, es una alumna de la Escuela Albergue de Magallanes. Ella es la protagonista de una postal que conmueve: con un guardapolvo impecable, montada sobre un burro pero ahora incorporó algo nuevo, su netbook. La niña, vivió un día inolvidable ya que recibió su primera computadora portátil gracias al Programa Maestro de América, impulsado por el Gobierno de San Juan.

La entrega se realizó el pasado 30 de septiembre y dejó una imagen que conmovió a todos, ya que con la nueva herramienta nacen oportunidades.

En un rincón alejado de las Sierras de Chávez, donde las distancias suelen convertirse en una barrera para el acceso a la educación y la tecnología, este gesto significó mucho más que un simple dispositivo. Representó la igualdad de oportunidades y la certeza de que el futuro también se puede escribir desde los lugares más apartados.

La postal de Giselle recorrió las redes sociales, porque simboliza el esfuerzo por acortar la brecha digital. Con la entrega de notebooks y netbooks, el programa provincial busca que todos los estudiantes, sin importar dónde vivan, puedan acceder a las herramientas necesarias para aprender, crecer y soñar.