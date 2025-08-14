El día más fresco de la semana, pero a puro sol en San Juan, conocé cómo sigue el tiempo

Este jueves en San Juan, el sol será el protagonista. De acuerdo con lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera mínima cercana a 6 °C y máxima de 16–17 °C.

De este modo, aludieron que no habrá lluvias, aunque si vientos moderados que rotarán del sur al noreste. Y de esta manera, esta jornada se convierte en la más fresca de la semana.

Aunque para los días venideros, se espera que se produzca el cambio y comience a subir el termómetro con temperaturas que oscilen los 18 y 20 grados.