En el marco del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos realizado en San Juan, el comandante general Claudio Brilloni, director de Gendarmería Nacional, afirmó que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaja de forma coordinada con las cinco fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal— para enfrentar delitos complejos y frenar la violencia en espectáculos deportivos. “Los que están adentro, a veces desde adentro mandan a cometer un homicidio, mandan a robar o lideran organizaciones ligadas al narcotráfico, a la trata de personas o al contrabando. Necesitamos mayor sinergia”, señaló.

Brilloni subrayó que existe una mejor articulación con las fuerzas locales y que uno de los ejes centrales es el control de las barrabravas. “Hay que ponerle freno a la violencia. La única forma de hacerlo es con un trabajo efectivo y operativo desde el Ministerio de Seguridad”, indicó. En ese sentido, explicó que en San Juan la antigua agrupación de Gendarmería fue transformada en un escuadrón, lo que permitió reducir en un 70% las tareas administrativas para abocarse a labores preventivas.

El comandante también resaltó la necesidad de reentrenar al personal para garantizar su preparación antes de cada despliegue. “No queremos mandar a nuestro personal sin el arma más poderosa que tiene un funcionario público, que es el entrenamiento. En su momento la agrupación cumplía un rol distinto al que hoy están abocados”, afirmó. Según Brilloni, el objetivo es reforzar la presencia operativa y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia y delitos asociados a los eventos deportivos.