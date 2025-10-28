El dólar subió a $1.505 en San Juan tras la baja registrada después de las elecciones

El valor del dólar en San Juan volvió a subir este martes, luego de la fuerte baja registrada el lunes tras las elecciones legislativas nacionales. Según un relevamiento realizado por el móvil de Canal 13 San Juan, el precio de venta alcanzó los $1.505, mientras que la compra se ubicó en torno a $1.485, marcando una diferencia importante respecto a la jornada anterior.

El lunes, la divisa se había comercializado a $1.300 para la compra y $1.390 para la venta, impulsada por la reacción positiva de los mercados ante el resultado electoral, que fortaleció las acciones y bonos argentinos. Sin embargo, el repunte del martes mostró que la cotización seguía siendo inestable.

En cuanto al denominado “dólar rulo”, una alternativa digital utilizada por algunos usuarios para operar más rápido, se registraron valores cercanos a $1.485 para la compra y $1.465 para la venta.

Fuentes del sector cambiario indicaron que en esta jornada los sanjuaninos optaron mayormente por vender dólares, a la espera de una mayor estabilidad en los próximos días. La tendencia respondió a la incertidumbre económica que se mantenía tanto en la provincia como a nivel nacional.

El panorama cambiario continuaba siendo dinámico, con variaciones minuto a minuto en el precio de la divisa. Desde los locales de cambio no descartaron nuevos movimientos en las próximas horas.