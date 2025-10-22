A pocos días de que los argentinos vuelvan a las urnas, el mercado cambiario continúa mostrando tensión. La cercanía de las elecciones nacionales impactó directamente en la cotización del dólar, que volvió a superar los $1.500 en gran parte del país.

En San Juan, según el portal DolarSanJuan.com, el dólar oficial cotizó este miércoles a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, mostrando un aumento promedio de $20 respecto a la jornada anterior.

En tanto, el dólar paralelo se negoció a $1.500 para la compra y $1.600 para la venta, consolidando una brecha cada vez más marcada con la cotización oficial. En la city porteña, el valor fue aún mayor: $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

El dólar MEP, utilizado en operaciones bursátiles, también registró incrementos y se ubicó en $1.591,42 para la compra y $1.592,55 para la venta.

Pese a las intervenciones económicas y a los intentos de estabilizar el mercado, la moneda estadounidense mantiene una tendencia ascendente impulsada por la incertidumbre previa a los comicios.

Con la eliminación del cepo para personas físicas, los bancos comenzaron a operar con cotizaciones propias que varían según la entidad. Estas fueron las principales referencias del día:

Banco Nación: compra $1.465 / venta $1.515

Banco Supervielle: compra $1.478 / venta $1.518

Banco BBVA: compra $1.465 / venta $1.520

Banco Columbia: compra $1.475 / venta $1.515

Banco Santander: compra $1.480 / venta $1.530

Banco ICBC: compra $1.445 / venta $1.510

Banco Galicia: compra $1.470 / venta $1.520

Banco Macro: compra $1.470 / venta $1.530

Banco de San Juan: compra $1.460 / venta $1.530

Con este escenario, la evolución del dólar se transformó en una de las principales variables económicas observadas por los distintos sectores políticos y financieros en la antesala de unas elecciones que definirán el rumbo económico del país.