El caso de Julieta Viñales, una joven de 18 años que perdió la vida tras una cirugía de rutina, llega a juicio este 9 de septiembre en San Juan. Su madre, Cintia, revive el dolor de aquellos días y asegura que lo que debía ser una intervención menor terminó en tragedia por mala praxis médica.

Julieta padecía anginas recurrentes y tras varios estudios, la familia decidió consultar al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía en la clínica Cáceres. El 10 de febrero ingresó al quirófano para una cirugía de amígdalas que, según el médico, duraría apenas una hora.

“Luego de la operación, nos dijo que todo había salido bien. Incluso me recetó un medicamento extraño, el ácido tranexámico, y cuando le consulté me dijo que lo tomara tal como estaba indicado”, recuerda Cintia.

La recuperación no fue la esperada: Julieta sufría fuertes dolores y, pese a las consultas, el médico minimizó los síntomas. “Nos dijo que estuviéramos tranquilos, que había sido difícil sacar la amígdala del lado derecho”, relata su madre.

El viernes por la noche, mientras descansaban en casa, ocurrió lo inesperado. “Me gritó ‘mamá, ayúdame, me ahogo’. Cuando llegué al baño estaba vomitando una cantidad impresionante de sangre y se desvaneció”, cuenta con angustia.

La familia logró trasladarla de urgencia al hospital Marcial Quiroga, donde los médicos pudieron estabilizarla. Sin embargo, el cuadro era grave: Julieta había perdido el 80% de su volumen sanguíneo y necesitaba más de 50 donantes de sangre.

“El médico de guardia pidió trasladarla al Hospital Rawson para ingresarla al quirófano, pero Babsía se negó”, afirma Cintia. Finalmente, Julieta volvió a presentar hemorragias y un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos médicos, no lograron salvarla.

Tiempo más tarde, la familia conoció detalles que nunca les habían informado. “En la cirugía original, Babsía tuvo que pedir ayuda porque no podía detener el sangrado. Después nos enteramos de que había tocado la vena carótida”, explica la madre.

Para Cintia, la confianza en el médico fue determinante: “Uno confía en el profesional que te atiende. Si él sabía lo que estaba pasando, debió actuar antes”.

Desde 2022, el médico Maximiliano Babsía está imputado por homicidio culposo. Tras dos años de espera, el próximo 9 de septiembre se iniciará el juicio que busca esclarecer responsabilidades y dar respuesta a la familia de Julieta.

“Imaginate dejar a tu hija sana en una cama para una cirugía menor y encontrarte después con médicos tratando de salvarle la vida. Es un dolor que no se supera”, expresó Cintia, quien insiste en que el juicio es el primer paso para que su hija tenga justicia.