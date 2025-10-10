El ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero, hizo un sentido posteo en sus redes sociales. Durante la mañana de este viernes, el funcionario dedicó unas emotivas palabras para “Yolita” una de sus colaboradoras más cercanas que perdió la vida recientemente.

La difunta es Yolanda Cruz, una experimentada trabajadora que por muchos años acompañó al ministro en sus distintas funciones. Ella era la esposa de Elio Camacho, un hombre muy querido en el ambiente de los sonidistas de San Juan.

“YOLITA. Te fuiste casi sin avisar, antes de lo que hubiéramos elegido, en silencio, como eras vos. Gracias por ser mi leal compañera durante tantos años, Gracias por cuidarme, gracias por mimarme, gracias por acompañarme siempre en las buenas pero en las malas también. Te voy a extrañar mucho, y siempre estarás en mi corazón”, escribió Romero en su posteo.

Cabe destacar que los restos de Yolanda fueron velados en una sala que pertenece a la Municipalidad de Capital. Luego de esto, sobre las 16:00 su cuerpo será cremado por decisión de la familia.