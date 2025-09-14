La provincia de San Juan tuvo un comienzo de domingo bastante movido este 14 de septiembre. Esto se debe a que se registraron dos sismos con apenas horas de diferencia, los cuales hicieron saltar de la cama a algunos sanjuaninos. Según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ambos tuvieron sus epicentros en zonas alejadas de la capital.

Según los reportes del INPRES, el primero de estos choques de placas tectónicas se produjo a las 00:58:27 de la mencionada jornada. En ese momento el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3,2 grados en la escala de Richter, con una profundidad de unos 114 kilómetros.

Además, se precisó que este fenómeno se percibió con mayor claridad a 19 kilómetros al suroeste del centro de Calingasta. Sin embargo, menos de 4 horas después se produjo algo similar en el suelo de la provincia.

Puntualmente, a las 04:54:44 volvió a registrarse un sismo, esta vez de 2,5 grados pero un poco más cerca de la superficie. En esta ocasión la profundidad fue de 106 kilómetros. El epicentro estuvo muy cerca del límite con Chile, específicamente a 11 kilómetros al sur del Cerro Mercedario y 66 kilómetros al suroeste de Barreal.