Este martes, en San Juan, los jubilados y jubiladas comenzaron a cobrar sus haberes con un aumento del 2,2% correspondiente al mes de marzo, según lo establecido por la fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Canal 13 llegó hasta uno de los puntos de cobro para conocer el panorama que viven los adultos mayores.

El cronograma de pagos comenzó hoy con los documentos terminados en cero, continuará mañana, 13 de marzo, con los terminados en uno, y el 14 con los terminados en dos y tres. El resto de la semana seguirá con el mismo sistema hasta cubrir todas las terminaciones. Además del aumento mensual, los jubilados continúan recibiendo el bono de 70.000 pesos, por lo que la mínima asciende a 349 mil pesos.

A pesar de este incremento, muchos jubilados expresaron su descontento con el monto recibido. En diálogo con el móvil de Canal 13, Juan Carlos Torre, un jubilado que recientemente fue operado del corazón, manifestó: "No alcanza. No alcanza ni medio mes. Ya estamos debiendo y no alcanza para comer". Torre también destacó el alto costo de los medicamentos que debe adquirir para su recuperación: " Sin el bono sería mucho menos. No alcanza para nada".

Juan, es solo de los casos que se reflejaron en la fila del banco, a la que cada mes acude para poder recibir el dinero de su jubilación. En medio del frío o del calor, deben llegar para poder tener unas semanas de alivio económico.