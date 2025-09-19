A comienzos de septiembre Gonzalo Muñoz comenzó a vivir una situación de angustia por la pérdida de Marrona, una de sus perritas. En medio de una mudanza se extravió y desde entonces la busca desesperadamente. El joven expresó: “Estoy comiendo y pienso si ella tiene que comer”

"Desde que se perdió lo he estado buscando como loco por todos lados", manifestó Gonzalo al móvil de Canal 13, mientras sostenía uno de los cientos de flayers que confeccionó para la búsqueda. "Me dijeron que la vieron cerca de una finca, pero no era ella", acotó.

El joven comentó: "Creímos ver una perra parecida, pero no era. He visto un millón de perros que son parecidos, pero resultan no ser, que los veo medio de lejos y me ilusiono"

Gonzalo reveló que está atento a cada publicación de perro extraviado, y que va a los lugares que indican las mismas, aunque no cuenten con fotos. "He visto un perro perdido en Albardón y me voy hasta Albardón, he ido a 9 de Julio, por más que esté lejos porque tal vez alguien se la llevó", dijo.

El joven ha recorrido varios puntos del Gran San Juan y otros departamentos, y que en todos pegó carteles y no se ha cansado de publicar el flayer. "Ojalá que aparezca porque es parte de mi familia"

"Cualquier perra que vean, por más que no estén seguros que sea ella, me sirve un montón", expresó Gonzalo.

"La extraño muchísimo. Los hermanos y la madre también la extrañan", expresó el dueño de Marrona, que además agregó que los cachorros y la mamá no están comiendo ni jugando tanto. "Es parte de mi familia y la extrañamos un montón"

Sobre la elevada recompensa, Gonzalo manifestó: "Va más allá de la plata, es parte de mi familia y lo que más quiero es que vuelva"

“Desde que se fue no paro de pensar en cómo estará ella. Estoy comiendo y pienso si ella tiene que comer, y lo que más quiero es que esté bien. Obviamente que quiero que vuelva conmigo y los hermanos, pero lo que más quiero es que esté bien. Ojalá que esté en alguna casa, que no esté lastimada y que le haya dado comida, techo y agua", expresó Gonzalo.

Ante cualquier novedad llamar al número: 2644599090

Características de Marrona

Al momento de extraviarse no tenía un collar. "No salían mucho con los hermanos. Tenía un fondo grande y siempre jugábamos ahí. No está acostumbrada a salir. Tiene 6 hermanos y la madre, por lo que, si estaba con otros perros, pero con perros que conoce desde que nació. Yo la tengo desde que nació porque es justamente hija de otra de mis perritas que tuvo 6 hijitos y me dijeron los diera en adopción, pero como no me podía decidir, me los quedé a todos"

Marrona tiene bien puesto su nombre, ya que su pelaje es marrón oscuro, aunque de lejos puede parecer negra. Sus orejas son un poco más claras, tiene una pequeña marca en el pecho y otra a la altura de la panza, las patitas son del mismo color.

Gonzalo especificó que Marrona es muy asustadiza con gente que no conoce. Yo supongo que estará asustada porque no está acostumbrada a esto. Cuando venía a la casa alguien que no conocía, andaba con la cola entre las patas y se solía esconde en cualquier rincón de la casa.