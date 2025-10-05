Luego del devastador incendio que arrasó con la flora y fauna de La Rinconada, integrantes de la ONG Mundo Patitas recorrieron la zona afectada y encontraron un panorama desolador: decenas de animales sin vida a causa del fuego.

En medio de ese escenario, el grupo halló a un pequeño zorrito en delicado estado de salud. Los rescatistas no dudaron en asistirlo: le dieron agua de inmediato e iniciaron gestiones para conseguir ayuda veterinaria.

Cabe decir que los Bomberos trabajaron durante horas para sofocar las llamas y que no llegaran a las viviendas. Sin embargo, los animales fueron los mas afectados.

Mirá los videos