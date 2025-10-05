POCITO
El emocionante video del rescate de un zorrito tras el incendio en La Rinconada
Los rescatistas lograron encontrar al animalito, aunque también hallaron una escena devastadora
Luego del devastador incendio que arrasó con la flora y fauna de La Rinconada, integrantes de la ONG Mundo Patitas recorrieron la zona afectada y encontraron un panorama desolador: decenas de animales sin vida a causa del fuego.
En medio de ese escenario, el grupo halló a un pequeño zorrito en delicado estado de salud. Los rescatistas no dudaron en asistirlo: le dieron agua de inmediato e iniciaron gestiones para conseguir ayuda veterinaria.
Cabe decir que los Bomberos trabajaron durante horas para sofocar las llamas y que no llegaran a las viviendas. Sin embargo, los animales fueron los mas afectados.
