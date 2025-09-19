El emotivo recuerdo de los amigos del sanjuanino asesinado en Chile

El sanjuanino de 22 años Gabriel Tomás Olivera Silva fue asesinado de un puntazo cuando se encontraba en Vallenar, Chile. Desde que la noticia se dio a conocer, cientos de personas que lo conocieron le dedicaron emotivas palabras en las redes sociales deseándole un descanso eterno.

Esto sorprendió sobre todo en la publicación que realizaron en su cuenta de Facebook, la Fundación Manos Abiertas. En dicho posteo aparecieron una enorme cantidad de chilenos compartiendo anécdotas con el difunto y también mostrando sus tan características artesanías en totora.

Muchas de estas personas destacaron su respeto por la gente, su educación al hablar y el hecho de que no pedía dinero sino comida. Un usuario mencionó que luego de meses todavía guarda con mucho cariño flores que Gabriel le regaló.

También recordaron que el sanjuanino tenía una conexión especial con los niños, a quienes siempre les sacaba una sonrisa y les regalaba su arte.

Esta es la publicación en cuestión: