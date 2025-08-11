El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) anunció la realización de la primera audiencia pública correspondiente a la Revisión Ordinaria del período 2026-2031.

La instancia se llevará a cabo este martes 12 de agosto, a partir de las 9, y será transmitida en vivo a través del sitio web oficial del organismo.

Quienes deseen participar de manera remota deberán inscribirse previamente para acceder al enlace de la plataforma Zoom. Tras completar el registro, recibirán por correo electrónico la confirmación y la información necesaria para sumarse a la audiencia.